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В Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по тюрьме: более 100 погибших

Более сотни людей погибли в результате авиаудара аравийской коалиции по тюрьме в Йемене.

Как сообщает Euronews, инцидент произошел в центральной провинции Дамар - на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах".

Жертв может быть еще больше, заявляют повстанцы-хуситы: разбор завалов еще не окончен.

Всего в разрушенной тюрьме находилось около 250 заключенных.


Эр-Рияд, который выступает на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади во главе международной коалиции, заявляет, что авиаудары наносились не по тюрьме, а по военному объекту, где хранились боеприпасы.
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