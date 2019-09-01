В Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по тюрьме: более 100 погибших
Более сотни людей погибли в результате авиаудара аравийской коалиции по тюрьме в Йемене.
Как сообщает Euronews, инцидент произошел в центральной провинции Дамар - на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах".
Жертв может быть еще больше, заявляют повстанцы-хуситы: разбор завалов еще не окончен.
Всего в разрушенной тюрьме находилось около 250 заключенных.
Эр-Рияд, который выступает на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади во главе международной коалиции, заявляет, что авиаудары наносились не по тюрьме, а по военному объекту, где хранились боеприпасы.
16:45 02/09/2019