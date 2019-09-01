Как сообщает Euronews , инцидент произошел в центральной провинции Дамар - на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах".





Жертв может быть еще больше, заявляют повстанцы-хуситы: разбор завалов еще не окончен.





Всего в разрушенной тюрьме находилось около 250 заключенных.





Эр-Рияд, который выступает на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади во главе международной коалиции, заявляет, что авиаудары наносились не по тюрьме, а по военному объекту, где хранились боеприпасы.