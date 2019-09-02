В Дзержинске водитель объезжал ежа и врезался в жилой дом





Около 2-х часов ночи 24-летний водитель двигался на Kia Sportage по ул. Советской. По его словам, внезапно он заметил на дороге ежа. Пытаясь его объехать, водитель не справился с управлением и «вылетел» за пределы проезжей части. В результате неуправляемый вседорожник «перепрыгнул» через бордюр, протаранил забор, повредил газовую трубу и врезался в боковую часть частного жилого дома, нанеся строению существенные повреждения.





К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал.