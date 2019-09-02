Лукашенко недоволен самообманом учителей и питанием в школах

Во-первых, Александр Лукашенко вновь напомнил о своем требовании не перегружать школьников домашним заданием.





– Учителя должны давать основные знания в школе. Нельзя перегружать ученика, чтобы он, отсидев в школе 5-6 часов, еще 5-6 часов занимался дома. Так никогда не было и не будет. Это самообман, – цитирует главу государства его пресс-служба.









На взгляд Лукашенко, оптимально соотношение, когда в школе ученики получают примерно 75% информации, а оставшиеся 25% приобретают при самостоятельном изучении.





Во-вторых, глава государства покритиковал подход к обеспечению питанием учеников. При том, что за его платят родители, для некоторых категорий учащихся (в том числе детей из многодетных семей) расходы компенсирует государство. Пресс-служба Лукашенко объяснила: ограничение в стоимости такого питания приводит к разнице в выборе блюд и рациона, и дети получают иное питание, нежели их одноклассники.









Глава государства потребовал обеспечить одинаковое питание для всех школьников:





– Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!