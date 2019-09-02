Что Борис Гребенщиков думает о Лукашенко

«Все вокруг отчаянно спорили, плохо это или хорошо, – рассказал рокер «Медузе» . – И вот однажды после таких споров я вышел рано поутру погулять в центре Минска, там озеро такое есть, иду и вижу, как мальчик с девочкой бегут куда-то в ближайшие кусты, понятно, что у них есть срочное дело, которое они упускать никак не хотят. И глядя на них, я вдруг понял, что Лукашенко им абсолютно неважен…»





Судя по всему, с тех пор Гребенщиков о Лукашенко не думает вообще.