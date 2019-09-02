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Что Борис Гребенщиков думает о Лукашенко

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков часто вспоминает историю, случившуюся вскоре после того, как Александр Лукашенко пришел к власти.

«Все вокруг отчаянно спорили, плохо это или хорошо, – рассказал рокер «Медузе». – И вот однажды после таких споров я вышел рано поутру погулять в центре Минска, там озеро такое есть, иду и вижу, как мальчик с девочкой бегут куда-то в ближайшие кусты, понятно, что у них есть срочное дело, которое они упускать никак не хотят. И глядя на них, я вдруг понял, что Лукашенко им абсолютно неважен…»

Судя по всему, с тех пор Гребенщиков о Лукашенко не думает вообще.
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