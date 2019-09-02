Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как в кино: 4-летняя девочка потерялась 20 лет назад и сейчас снова обрела родителей

Маленькая Юля потерялась в вечерней электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года.

Как в кино: 4-летняя девочка потерялась 20 лет назад и сейчас снова обрела родителей
Юля с родителями, скриншот с видео
Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию. 

На поиски ребенка ориентировали всех: милицию, общественность, средства массовой информации. Ни одной зацепки. Разыскное дело не прекращалось.

Жарким августовским утром звонок длиною в два десятка лет изменил судьбы многих из этой истории… 


В дежурную службу пуховичской милиции поступил звонок из России: по ключевым словам «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» молодой человек нашёл информацию о пропавшей без вести четырехлетней Юле.

Как сообщает МВД, через неделю назад все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД. Всё это время они жили надеждой, продолжали любить и ждать…

Подробности этой трогательной истории смотрите в видео:
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru