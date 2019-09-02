Как в кино: 4-летняя девочка потерялась 20 лет назад и сейчас снова обрела родителей
Маленькая Юля потерялась в вечерней электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года.
Юля с родителями, скриншот с видео
Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию.
На поиски ребенка ориентировали всех: милицию, общественность, средства массовой информации. Ни одной зацепки. Разыскное дело не прекращалось.
Жарким августовским утром звонок длиною в два десятка лет изменил судьбы многих из этой истории…
В дежурную службу пуховичской милиции поступил звонок из России: по ключевым словам «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» молодой человек нашёл информацию о пропавшей без вести четырехлетней Юле.
Как сообщает МВД, через неделю назад все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД. Всё это время они жили надеждой, продолжали любить и ждать…
Подробности этой трогательной истории смотрите в видео:
16:00 02/09/2019