Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию.





На поиски ребенка ориентировали всех: милицию, общественность, средства массовой информации. Ни одной зацепки. Разыскное дело не прекращалось.





Жарким августовским утром звонок длиною в два десятка лет изменил судьбы многих из этой истории…









В дежурную службу пуховичской милиции поступил звонок из России: по ключевым словам «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» молодой человек нашёл информацию о пропавшей без вести четырехлетней Юле.



