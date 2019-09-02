Сайт против поборов в школе появился в Байнете





«По Конституции образование в Беларуси бесплатное. По факту - платим на каждом шагу. И ни на что не можем влиять. Министерство образования вообще не признает, что есть такая практика. Считает это единичными случаями.









Нужно сказать им правду, - отмечает сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. - Уверен, что многие, через чаты родительских комитетов, уже получили «извещение» сколько нужно сдать денег».





В чем же состоит замысел «Говори правду»?





Родителям предложено регистрировать все поборы, а после формирования информационной базы «Говори правду» начнет кампанию за отмену поборов в образовании.









Сайт заработал только сегодня, а уже там зарегистрировало 230 рублей (по состоянию на 15.25) поборов