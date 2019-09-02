Сайт против поборов в школе появился в Байнете
2 сентября начался новый учебный год.
Ко Дню знаний движение «Говори правду» запустила сайт pobory.by - против поборов в образовании.
Сайт заработал только сегодня, а уже там зарегистрировало 230 рублей (по состоянию на 15.25) поборов
«По Конституции образование в Беларуси бесплатное. По факту - платим на каждом шагу. И ни на что не можем влиять. Министерство образования вообще не признает, что есть такая практика. Считает это единичными случаями.
Нужно сказать им правду, - отмечает сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. - Уверен, что многие, через чаты родительских комитетов, уже получили «извещение» сколько нужно сдать денег».
В чем же состоит замысел «Говори правду»?
Родителям предложено регистрировать все поборы, а после формирования информационной базы «Говори правду» начнет кампанию за отмену поборов в образовании.
"Белорусский партизан"
15:27 02/09/2019