"Моя дорогая детонька задохнулась на глазах у двух бригад врачей"

"Я хотела подарить жизнь – подарила смерть. Не смогла защитить, спасти мою доченьку", – так начиналось письмо в редакцию vkurier.by жительницы Витебска Людмилы.





Женщине – 41 год. У нее четверо детей (старшая дочь – студентка, младший ребенок посещает детский садик), а этим летом должно было стать шестеро. Но, поехав в роддом за близнецами, Людмила вернулась домой лишь с одной Таисией. Тело Антонины потрясенные родители забрали для того, чтобы похоронить.





На память о дочери у семьи осталась только бирочка. Фото Саши Май





Беременность в целом протекала нормально





"Несмотря на мой возраст и на то, что это была пятая беременность, все протекало нормально, – рассказала женщина. – Были небольшие вопросы по давлению, но я обследовалась и проходила лечение в дневном стационаре в кардиологии, и врачи ничего критичного не диагностировали".





В начале мая, накануне свадьбы старшей дочери, Людмила оказалась в стационаре в роддоме №2.





"У меня была приоткрыта шейка матки, потому врачи решили перестраховаться, – вспомнила женщина. – Я поясняла им, что так у меня протекали все беременности. Но врач порекомендовала поставить кольцо, и, хотя профессор, которая меня осматривала в роддоме, сказала, что не видит для этого серьезных показаний, мне сделали эту процедуру.





Пока я была в стационаре, мне четыре раза в день мерили давление, показания были нормальными. Там же сделали анализ суточной потери белка. Первый раз он показал отклонения, но во второй раз, когда я сама простерилизовала посуду, уже был в норме, и я выписалась".





По словам Людмилы, в июне в ее поликлинике сломался аппарат КТГ, потому она снова оформилась на дневной стационар. 9 июля женщина с него выписалась, 12-го была на приеме у своего врача. Тогда она хотела написать заявление, чтобы рожать в роддоме №1, но так как ее врач была очень занята, решила это сделать в следующий раз. Очередной прием витебчанке назначили на 19-е число.





Два сердечка бились почти синхронно





Поздним вечером 14 июля Людмила почувствовала первые схватки. По календарю и двум последним УЗИ срок ее беременности на тот момент был 37 недель (согласно результатам первого скрининга – 35 недель и 2 дня). Женщина приехала в роддом №2, где ее осмотрели и в половине первого ночи записали КТГ, на котором сердцебиение двойни было почти синхронным.





"Детки у меня были однояйцевые, с одной плацентой на двоих, – отметила Людмила. – Но в обменной карте по результатам УЗИ написали, что плаценты две. Всего за беременность мне сделали 9 УЗИ-исследований. Каждый раз я затевала разговор по поводу количества плацент. Мне говорили, что видна перемычка на хорионе и написать нужно две плаценты. Но, очевидно, она все-таки была одна. И в роддоме, естественно, поверили написанному".





Женщина помнит каждую секунду той ночи. Как ей с трудом сняли кольцо, как медперсонал сомневался, что она уже в родах и высказывал недовольство, что все происходит ночью. В четыре утра, когда раскрытие было уже на 5 сантиметров, роженице вскрыли роды. В 4 утра 20 минут Людмила легко родила первую девочку, весом 2730 кг и ростом 47 сантиметров. Ребенок сразу вздохнул и закричал.









«Я с ужасом понимаю, что это конец»





"Нужно рожать второго. И тут начался адский театр. КТГ показало, что сердцебиения нет, – со слезами рассказала женщина. – Что нужно делать? Бегом бежать в операционную! Но вместо этого решают прикатить аппарат УЗИ, на котором тоже сердце не прослушивалось. Медики посовещались между собой, что аппарат неисправен и что его давно нужно списать.





Пока кто-то отправился за другим аппаратом в гинекологию, два врача провели внутренний осмотр. Я слышала, как они говорили, что ребенок внутри находится поперек, то есть очевидно, что сам он не родится.





Это абсолютное показание к кесареву сечению, но мы ждали второй аппарат. Наконец, его прикатили. Он тоже показал, что сердцебиения нет".





Вспоминать, как дело происходило дальше, Людмиле очень тяжело. За считанные секунды женщину на каталке доставили в операционную и ввели наркоз.





"Я на столе, медики суетятся, готовятся, кто-то рядом матерится сквозь зубы. Я с ужасом понимаю, что это конец. Успеваю мысленно произнести: «Господи, помилуй меня грешую!» И все", – отметила женщина.





Придя в себя после наркоза, роженица смогла говорить только шепотом – видимо, трубкой для интубации ей поцарапали гортань. В реанимации Людмиле сообщили, что ее второй ребенок умер.





"В тот же день я пришел к заместителю главврача роддома №2 Татьяне Олеговне Романовской, – вспомнил муж Людмилы Андрей. – Она поясняла мне что-то вроде того, что у жены всю беременность была дикая гипертензия, что у ребенка не было шанса – он умер давно. Посоветовавшись с Людой, мы решили отказаться от вскрытия и забрать тело нашей дочери".





«Моя дорогая детонька просто задохнулась на глазах у двух бригад врачей»





По словам родителей, когда им выдали тело, то они развернули бумагу и ужаснулись. Малышка сохранила утробную позу, то есть ее даже не пытались реанимировать. А на бирочке было написано время извлечения – 4 часа 35 минут. Жизнь и смерть близнецов разделили всего 15 минут.





"Отказавшись от реанимации моего ребенка, медики, видимо, спасали себя от проблем, а меня от лишних ртов, – рассказала Людмила. – Очевидно, что при рождении первой дочери отслоилась плацента. Моя дорогая детонька просто задохнулась на глазах у двух бригад врачей. Абсолютно здоровый ребенок без патологий, весом 2715 и ростом 48 сантиметров.





Сколько минут было бессмысленно потрачено на обследования, прежде чем врачи приступили к операции? Думаю, они не ожидали, что я не соглашусь на вскрытие и заберу ребенка. Многие родители отказываются, потому даже не знают, был ли у их малыша шанс на жизнь", – рассказала Людмила.





Мучения не закончились





У маленькой Таисии выявили в роддоме неврологическую симптоматику, сказали, что не прослеживаются рефлексы и появилась желтушка. Муж Людмилы по телефону попросил медиков без его согласия не проводить дочери никаких медицинских манипуляций, только УФО. Ему пообещали, но…





"Лишь дверь из платы открыла, услышала детский плач, громкий, – вспомнила Людмила. – Поняла, что плачет мой ребенок. Вбежала в отделение, а медсестра с санитаркой в четыре руки ставят катетер в пятикопеечную ладошку моей дочери. Она кричит немо. (Потом я насчитаю два прокола на одной и три на другой ручке!) , а передо мной захлопывают дверь. Я позвонила мужу, и мы решили уйти из больницы»





По словам Людмилы и ее мужа, заведующий отделением новорожденных Виктория Ильюшенко отказалась выписывать ребенка и пообещала сообщить в органы опеки, если роженица уйдет из больницы с новорожденной.





"На словах мне говорили, что малышка не показывает рефлексы. Естественно, откуда возьмется сразу тот же рефлекс сосания, если дочь принесли ко мне в реанимации только спустя почти сутки после родов?





Да и в целом, ребенок пережил стресс, и не только от того, что он родился, но и от того, что почти 9 месяцев слышал рядом биение второго сердца, а потом его не стало, – прокомментировала женщина. – Спасибо докторам в детской поликлинике на улице Максима Горького.





Осмотрели, проконсультировали, сделали назначения. Все отсутствующие рефлексы в спокойной обстановке доченька показала. Удалось набрать 800 грамм веса за месяц".





Когда женщина с малышкой приехали домой, уже через полчаса к ним пришла медсестра, на следующий день – врач, которая сказала, что трагедии не видит и что состояние ребенка средней тяжести.





А уже через два дня врач оценила состояние новорожденной как удовлетворительное. Желтушка у Таисии прошла через неделю, а пирацетам, который младенцу вводили в роддоме внутривенно, дома пропили в виде порошка.









Поступил сигнал и горе семьи стало предметом для обсуждения





Практически сразу после приезда домой Людмиле позвонили из школы, сказали, что им поступил сигнал и что они обязаны навестить семью.





"Я ответила, мол, приходите, но что вы хотите нового увидеть? В школе меня знают с 2005 года, старшие дети посещали и посещают это учреждение образования, и за это время в моей семье ничего не изменилось, – рассказала женщина. – Учителя интересовались диагнозами Таисии, хотя они сами не медики, спрашивали, какие у нас доходы.





Со мной они поговорили по телефону, а среднюю дочь, которой 16 лет, вызвали на комиссию. В том числе, у нее спрашивали, как рожала ее мама.





На следующий день я пришла в школу и в сердцах спросила: «Вам здесь показать, как я рожала?». От пережитого на комиссии стресса у моей дочери поднялась температура. Так горе моей семьи стало предметом для осмеяния".





В школе Людмиле сказали, что за их семьей будут наблюдать три месяца, но больше с женщиной никто не связывался. При этом, когда учитель звонил и предлагал путевку в лагерь, то оговорился, что, мол, вы же на учете и вам положено. Но на каком учете, Людмила не знает, ни на какую комиссию ее не вызывали.



«Я никогда уже не буду прежней»





"Мне никто так и не пояснил, почему мой ребенок умер. Когда я спрашивала других врачей, они отвечали, что их там не было, поэтому они не знают.





Я никогда уже не буду прежней. Нужно научиться жить заново. Все-таки я счастливый человек, у меня есть еще дети, мне больше не придется рожать.





Сейчас я со страхом думаю о том, что ждет моих дочерей, когда придет их очередь. Но от души надеюсь, что смогу их защитить, что они не окажутся с медицинским конвейером один на один. Я буду рядом.





Хочу сказать всем: не оставляйте своих рожениц под опекой медиков без поддержки! Если мне удастся помочь защитить хоть одну жизнь, это будет лучшая память о моей доченьке", – подытожила Людмила.







Официальный комментарий





Редакция газеты «Витебский курьер» связалась с администрацией роддома №2, и заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Романовская дала свой комментарий:





"Роды Конон Л.С. произошли в УЗ «Витебский городской клинический роддом № 2».





Ведение родов соответствовало требованию действующего клинического протокола динамического наблюдения при физиологически протекающей беременности, ведения физиологических родов, диагностики и лечения болезней беременных, рожениц и родильниц, гинекологических болезней (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17).





Возникшее во II периоде родов осложнение, повлекшее за собой внутриутробную гибель плода, вероятнее всего, связано с наличием экстрагенитальной патологии и особенностями акушерско-гинекологического анамнеза у женщины.





Экстренное родоразрешение по показаниям со стороны матери проведено своевременно с сохранением её репродуктивной функции.





При рассмотрении данного случая нарушений этики и деонтологии со стороны медицинского персонала роддома № 2 не выявлено.





15.07.2019 года мною была составлена личная беседа с мужем пациентки, которая его удовлетворила. Ему было предложено обращение по любым вопросам.





В отделении новорожденных назначения проведены в соответствии с состоянием ребенка при рождении. Определен дальнейший план реабилитации в условиях УЗ «Витебский областной детский клинический центр», от которого родители категорически отказались и по настоянию выписаны с рекомендациями.





В связи с досрочной выпиской новорожденного информация о нем передана в установленном порядке".