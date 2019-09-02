Синоптики: сентябрь будет теплым





"Средняя месячная температура воздуха в сентябре текущего года ожидается на 1 градус выше средних многолетних значений (климатическая норма - плюс 11-13 градусов). То есть сентябрь прогнозируется несколько теплее обычного. Месячное количество осадков предполагается в пределах климатической нормы, которая составляет 49-77 мм", - рассказали в Белгидромете.





Как правило, в сентябре температура воздуха понижается от первой декады к третьей. За годы наблюдений чаще всего самой теплой была первая декада, примерно раз в пять лет самой теплой бывает вторая декада и раз в 20 лет - третья.





"Сентябрь - первый месяц осени, началом которой считается переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 14 градусов в сторону понижения. Как правило, климатическое лето завершается в первой декаде сентября", - отметили в Белгидромете.





Средняя месячная температура воздуха в сентябре колеблется от плюс 11 градусов на северо-востоке до 13 градусов тепла на юго-западе Беларуси и по сравнению с августом понижается на 5 градусов.





В зависимости от характера развития атмосферных процессов в отдельные годы она может отклоняться от климатической нормы. Теплее обычного на 2-3 градуса был сентябрь 1955, 1975, 1994, 2015, 2018 годов, холоднее на 2-3 градуса выдался сентябрь 1959, 1973, 1977, 1978, 1986, 1990, 1993, 1996 годов.





В дневные часы в сентябре воздух чаще всего прогревается до 15-19 градусов выше нуля, в самые теплые дни - до 23-27 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре был отмечен 1 сентября 2015 года в Житковичах и составил плюс 35,6 градуса.





Ночная температура воздуха обычно бывает 6-9 градусов выше нуля. Абсолютный минимум (минус 8,5 градуса) зафиксирован в ночь на 29 сентября 1996 года на метеостанции Полесская.





В конце сентября в северо-восточных районах Беларуси в воздухе обычно отмечаются первые осенние заморозки. Первые заморозки на поверхности почвы на большей части страны могут наблюдаться уже в первой декаде сентября, повсеместно - во второй декаде. В случае очень теплой осени заморозков в сентябре не бывает.





В среднем за месяц бывает 11-15 дней с осадками, выпадает 49-77 мм. От года к году месячная сумма осадков значительно колеблется, и в дождливый сентябрь сумма осадков может достигать двух-трех месячных норм и составлять 120-210 мм, в засушливые годы уменьшается до 1-18 мм.









Осадки в сентябре выпадают в виде дождя, однако при сильных похолоданиях во второй половине месяца возможно и выпадение первого снега. В конце сентября 1972 года местами в Витебской, Минской и Могилевской областях на непродолжительное время установился первый снежный покров.





В сентябре в среднем отмечается 3-8 дней с туманом, максимальное число таких дней - 13-17. Грозовая деятельность в сентябре ослабевает, и в среднем отмечается лишь один-два дня с грозой.