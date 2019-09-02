Папа Римский назвал имена 13 новых кардиналов

Во время встречи с верующими 1 сентября 2019 году Папа Римский огласил имена новых кардиналов, которым 5 октября, в ходе консистории, он вручит кардинальские биретты, сообщает Радио Ватикана





Среди новых кардиналов-выборщиков: глава Папского совета по межрелигиозному диалогу, архиепископ Мигель Анхель Аюсо Гишот (Miguel Angel Ayuso Guixot); библиотекарь и архивист Католической церкви, архиепископ Жозе Толентино Мендонса (José Tolentino Mendonça); архиепископ Джакарты Игнатиус Сухарио Гарджоатмоджо (Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo); архиепископ Гаваны Хуан де-ла-Каридад Гарсиа Родригес (Juan de la Caridad García Rodríguez) и др.





В Коллегию кардиналов, кроме десяти кардиналов-выборщиков, войдут три иерарха, старше 80 лет: бывший Апостольский нунций в Египте архиепископ Майкл Фицджеральд (Michael Louis Fitzgerald); иерарх из Анголы епископ-эмерит (т.е. на пенсии) Эудженио Даль Корсо (Eugenio Dal Corso), а также архиепископ-эмерит Каунаса Сигитас Тамкявичюс (Sigitas Tamkevičius).









Сигитас Тамкявичюс 80 лет. Он был одним из инициаторов петиции против действий советской власти в отношении Каунасской семинарии. Из-за этого его на год запретили в священническом служении. Работал на заводе.





В 1972 г. инициировал подпольное издание «Хроники Католической церкви Литвы», которая публиковала сведения о фактах религиозной дискриминации.





В 1978 г. вместе с четырьмя другими литовскими священниками основал Католический комитет по защите прав верующих. В 1983 г. был арестован и приговорен к десяти годам лишения свободы за антисоветскую пропаганду. Отбывал наказание в лагерях Перми и Мордовии. В 1988 году был сослан в Сибирь. Освобожден с началом демократических преобразований в СССР.









С 1990 года — ректор Каунасской духовной семинарии. С мая 1996 года был архиепископом — митрополитом Каунасским. В 1999—2002 и 2005—2015 — председатель Конференции католических епископов Литвы.