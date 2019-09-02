Проблемы большинства регионов Беларуси давно известны – низкие зарплаты, стремительно сокращающееся население, плохая инфраструктура. За точку отсчета можно взять Оршанский район, который Лукашенко приказал поднять "из руин и пепла".





Однако выяснилось, что это – еще не дно. Более того, Оршанщина на фоне других районов выглядит относительно пристойно.





Оршанский район занимает 33-е место из 129. А хуже всего (причем намного хуже) дела обстоят в Лоевском, Хотимском, Глусском, Ушачском, Шарковщинском, Краснопольском, Дрогичинском, Городокском, Зельвенском и Славгородском районах. Согласно рейтингу регионов , составленному TUT.BY,





Рейтинг базируется на четырех параметрах: демография, достаток, экономика и инвестиции.





Что же можно сказать о положении дел в вышеперечисленных районах, набравших от 5 до 8 баллов, если даже «лежащий в руинах» Оршанский получил 31?!









Население Зельвенского и Свислочского районов с начала века сократилось без малого наполовину. И дело даже не в том, что смертность там превышает рождаемость.





"Основная проблема как порочный круг: у людей мало возможностей для работы, поэтому самая мобильная и талантливая часть населения ищет, где можно заработать больше, и при возможности уезжает туда жить. После этого региональные рынки сужаются, и возможностей работы становится еще меньше" - объясняет ситуацию Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ.









Все предыдущие попытки властей переломить ситуацию, включая масштабную программу по строительству агрогородков, мало повлияли на положение дел.





Экономисты предлагают спасать проблемные регионы через развитие местного самоуправления. Однако существующее государственное устройство, напротив, заточено на максимальную централизацию. Так что, ожидать заметных улучшений в регионах едва ли приходится.