Антирекорд: долги белорусов перед банками приблизились к 13 млрд





За июль кредитные долги белорусов выросли на 252,4 млн рублей, с начала года — на 1 млрд 228 млн рублей. Отметку в 12 млрд рублей они преодолели в мае, 11 млрд — в ноябре прошлого года, а 10 млрд — в июне.





Задолженность по кредитам на потребительские нужды на 1 августа составила 4 млрд 998,3 млн рублей (за июль эта сумма выросла на 139,8 млн рублей, по сравнению с началом года — на 613 млн).





Сюда входят как потребительские кредиты, так и карты рассрочки. Задолженность по кредитам на недвижимость составила 7 млрд 826,1 млн рублей (за июль выросла на 112,6 млн рублей, по сравнению с началом года — на 614,9 млн).





В апреле этого года в Нацбанке рассказывали, что не исключают вероятности ужесточения выдачи потребительских кредитов, если объем кредитования продолжит расти.





В прошлом году Нацбанк уже пошел на некоторые ограничительные меры и ввел коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода клиента.





Кроме того, с октября прошлого года начали действовать изменения в Банковский кодекс, согласно которым банки не вправе менять в одностороннем порядке ставки по выданным кредитам.



