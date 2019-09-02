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Антирекорд: долги белорусов перед банками приблизились к 13 млрд

Белорусы вновь установили очередной кредитный рекорд. По данным Нацбанка, на 1 августа задолженность по кредитам физлиц составила 12 млрд 824,4 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.


За июль кредитные долги белорусов выросли на 252,4 млн рублей, с начала года — на 1 млрд 228 млн рублей. Отметку в 12 млрд рублей они преодолели в мае, 11 млрд — в ноябре прошлого года, а 10 млрд — в июне.

Задолженность по кредитам на потребительские нужды на 1 августа составила 4 млрд 998,3 млн рублей (за июль эта сумма выросла на 139,8 млн рублей, по сравнению с началом года — на 613 млн). 

Сюда входят как потребительские кредиты, так и карты рассрочки. Задолженность по кредитам на недвижимость составила 7 млрд 826,1 млн рублей (за июль выросла на 112,6 млн рублей, по сравнению с началом года — на 614,9 млн).

В апреле этого года в Нацбанке рассказывали, что не исключают вероятности ужесточения выдачи потребительских кредитов, если объем кредитования продолжит расти. 

В прошлом году Нацбанк уже пошел на некоторые ограничительные меры и ввел коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода клиента. 

Кроме того, с октября прошлого года начали действовать изменения в Банковский кодекс, согласно которым банки не вправе менять в одностороннем порядке ставки по выданным кредитам.
Источник: tut.by
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