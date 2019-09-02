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Следующий День белорусской письменности пройдет в Белыничах

Слоним 31 августа и 1 сентября принимал XXVI День белорусской письменности.

Праздничные мероприятия проводились более чем на десяти площадках города. На празднике объявили, какой белорусский город будет проводить этот праздник в следующем году. Эстафета перешла к Белыничам.

во время передачи эстафеты

"С каждым годом праздник набирает обороты и становится все лучше и лучше. Поэтому уверен, что в Белыничах все пройдет прекрасно. Надеюсь, что и Слоним запомнится всем, кто побывал на празднике, гостеприимным и открытом городом. Все жители приложили к этому максимум усилий", - отметил Геннадий Хомич, председатель Слонимского райисполкома.

Председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко подчеркнул, что подготовка к празднику в городе уже стартовала. Там приведут в порядок центральную площадь, преобразятся и другие объекты. В культурном плане гостей праздника также ждут сюрпризы. Правда, пока нюансы программы держат в секрете.

Справочно. День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.
Источник: tio.by
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