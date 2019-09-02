Тему для первого урока в школах взяли из Купалы

К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.).





Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!".





Первый урок также посвятят Великой Победе.





В новом учебном году в Беларуси будут работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего, в том числе 8 школ-новостроек на 7288 мест.





Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно.





Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.