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Тему для первого урока в школах взяли из Купалы

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, проходят сегодня в школах Беларуси

К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.).

Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!". 

Первый урок также посвятят Великой Победе.

В новом учебном году в Беларуси будут работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего, в том числе 8 школ-новостроек на 7288 мест. 

Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. 

Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.
Источник: belta.by
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