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На проспекте в районе площади Коласа ограничено движение - прорвало трубу

Движение на пр. Независимости в районе дома №46 ограничено: для транспорта доступны по 2 полосы из 4 в каждом направлении.

Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, причина случившегося в повреждении инженерных коммуникаций вдоль проспекта.


— По предварительной информации из-за естественного износа произошел порыв водовода диаметром 300 мм. Сейчас коммунальные службы оперативно устраняют и повреждение, и покрытие проезжей части  на этом участке проспекта. Ремонтные работы будут проведены в кратчайший срок, — отметил Дорохович.

Он также добавил, что проблем с подачей воды у потребителей в связи с повреждением водовода не возникло.

— Приносим извинения за причинённые неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании маршрута, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.
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