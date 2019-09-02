На проспекте в районе площади Коласа ограничено движение - прорвало трубу
Движение на пр. Независимости в районе дома №46 ограничено: для транспорта доступны по 2 полосы из 4 в каждом направлении.
Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, причина случившегося в повреждении инженерных коммуникаций вдоль проспекта.
— По предварительной информации из-за естественного износа произошел порыв водовода диаметром 300 мм. Сейчас коммунальные службы оперативно устраняют и повреждение, и покрытие проезжей части на этом участке проспекта. Ремонтные работы будут проведены в кратчайший срок, — отметил Дорохович.
Он также добавил, что проблем с подачей воды у потребителей в связи с повреждением водовода не возникло.
— Приносим извинения за причинённые неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании маршрута, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.
10:10 02/09/2019