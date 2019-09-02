

Как сообщил агентству « Минск-Новости » заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, причина случившегося в повреждении инженерных коммуникаций вдоль проспекта.









— По предварительной информации из-за естественного износа произошел порыв водовода диаметром 300 мм. Сейчас коммунальные службы оперативно устраняют и повреждение, и покрытие проезжей части на этом участке проспекта. Ремонтные работы будут проведены в кратчайший срок, — отметил Дорохович.





Он также добавил, что проблем с подачей воды у потребителей в связи с повреждением водовода не возникло.





— Приносим извинения за причинённые неудобства и просим учитывать эту информацию при планировании маршрута, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.