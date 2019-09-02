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Имейте ввиду: авиабилеты серьезно подорожают в России

Билеты на самолеты в России подорожают до конца текущего года на 10%. Об этом в понедельник пишет газета “Известия” со ссылкой на замдиректора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.

Собеседник издания утверждает, авиакомпании могут не показать в этом году хороших финансовых результатов по итогам второго и третьего кварталов, которые традиционно являются прибыльными для перевозчиков. Убытки обычно фиксируются лишь в первом и четвертом кварталах.  

"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - приводит газета слова собеседника.   

Как пояснили эксперты, приводящими к убыткам факторами являются высокая стоимость авиационного керосина и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте). 
Источник: mk.ru
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