Имейте ввиду: авиабилеты серьезно подорожают в России
Билеты на самолеты в России подорожают до конца текущего года на 10%. Об этом в понедельник пишет газета “Известия” со ссылкой на замдиректора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова.
Собеседник издания утверждает, авиакомпании могут не показать в этом году хороших финансовых результатов по итогам второго и третьего кварталов, которые традиционно являются прибыльными для перевозчиков. Убытки обычно фиксируются лишь в первом и четвертом кварталах.
"Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", - приводит газета слова собеседника.
Как пояснили эксперты, приводящими к убыткам факторами являются высокая стоимость авиационного керосина и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).
Источник: mk.ru
09:43 02/09/2019