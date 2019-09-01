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Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество

Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал. Об этом сообщает Daily Mail.


Его заметили во время исследования одного из кратеров: ровер запечатлел его на одном из передаваемых снимков. На сайте миссии уточняется, что фотографии были получены в конце июля.

На корпусе машины установлен спектрометр Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS), позволяющий определить состав материала по отраженному от него свету. Ученые пока не смогли понять, из чего состоит находка, и сказали только, что у нее «необычный цвет» и «гелеобразная структура».

В январе 2019 года китайский аппарат «Чанъэ-4» передал на Землю фотографии обратной стороны Луны. Снимки поверхности спутника стали первыми, сделанными с близкого расстояния. Аппарат будет собирать данные о геологическом строении Луны и составе ее грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.


В первичных пробах мантии с обратной стороны Луны ученые обнаружили пироксены и оливины — высокоплотные минералы с низким содержанием кальция и высоким содержанием железа. По мнению специалистов, эти породы изначально входили в состав верхней мантии, однако были выброшены на поверхность из-за падения метеоритов.
Источник: lenta.ru
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