Жуткая история: убийца привел на вокзал малолетнего сына своей жертвы





Уголовный розыск Гомельщины задержал 33-летнего мужчину по подозрению в совершении дерзкого убийства женщины в Жлобинском районе.





Потом будет установлено, что женщина с маленьким сыном часто приезжала в Беларусь на лето. Жуткая история началась с того, в РУВД Жлобинского района утром 26 августа позвонил директор Пиревичской средней школы и сообщил о том, что в школе находится малолетний ребенок без сопровождения законных представителей. К выяснению ситуации подключились милиционеры.





В деревню Круговец, куда на лето приехала мама с этим мальчиком, выехала следственно-оперативная группа. Возле дома было обнаружено присыпанное землей тело женщины. "Соседи подтвердили, что это мама мальчика", – рассказали Sputnik в МВД.





Оперативники уголовного розыска Жлобинского РОВД установили, что в деревне Круговец проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей. В последние дни его никто не видел.





Оперативники искали его по подозрению в убийстве женщины 5 суток и в воскресенье он был задержан.





Сейчас с ним работают следователи. По факту случившегося Жлобинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).









Привел и бросил

Сына убитой матери в школу привела местная жительница, которая рассказала о том, что его обнаружила кассир железнодорожной станции. Было установлено, что первоначально ребенка на вокзале сопровождал молодой пьяный мужчина.





Он оставил мальчика на перроне железнодорожной станции "Солтановка", сел в поезд и уехал.





Ребенка поместили в приют до установления места нахождения законных представителей.





Потом из беседы с ним оперативникам стало известно, что сам он проживает с родителями в России, а на станцию его привел дядя по имени Слава. Когда ситуация стала проясняться, из России вызвали отца мальчика, который и забрал ребенка.