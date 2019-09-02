Норвежская Ванга рассказала о начале Третьей мировой войны





Она озвучила весьма тревожное видение о том, что грядет Третья мировая война. Также провидица предсказала условия для начала мирового конфликта.





Специалисты обратили внимание на заявления о Третьей мировой войне от Гунхильды Смелхус, которую уже прозвали "норвежской Вангой", так как ее пророчества довольно часто совпадают с мировыми событиями.





Эта женщина известна благодаря своим верным предсказаниям о грядущих катаклизмах.





Ясновидящая отметила, что необходимо несколько условий для начала глобальной войны, которая охватит весь мир. При этом виной не будет политическая игра ведущих стран, а все случится из-за смены человеческих ценностей.





Также ранее сообщалось, что конспирологи привязали старое пророчество Ванги к событиям, которые недавно всколыхнули Румынию.





Недавно жители этой страны видели громадное существо-циклопа. Эксперты заявили, что данный факт может служить доказательством того, что Ванга не ошибалась в своих пророчествах и на Земле уже появились люди-мутанты.









Гуманоидного монстра увидели в румынском зоопарке. Некоторые приверженцы альтернативных теорий считают, что планету могут таким образом атаковать посланники загадочной опасной планеты Нибиру.





Согласно предсказаниям болгарской ясновидящей такого рода мутанты постепенно заменят человечество. За последнее время это не единственное послание предсказательницы, которое сбылось.