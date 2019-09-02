



Документ рассмотрит уже новый парламент.





«Мы в кодекс заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, то есть 9 классов обязательны. А мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно.





И это, конечно же, влечет за собой комплекс тех мер, которые будет предпринимать государство для того, чтобы молодой человек вот имел возможность социализации средствами образования для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность», — сказал Карпенко.





Переход на всеобщее среднее образование обсуждается в стране вот уже два года. В 2017 году министр заявил, что система образования фактически готова к такому переходу.





В стране выстроена четкая система, в рамках которой граждане могут получать общее среднее образование — «через систему школ, гимназий, лицеев, через профессионально-техническое и среднее специальное образование», уточнил Игорь Карпенко.



