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Карпенко: Переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно

В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование, сообщил министр Игорь Карпенко в программе «Контуры» на ОНТ. По его словам, такая норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании.


Документ рассмотрит уже новый парламент.

«Мы в кодекс заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, то есть 9 классов обязательны. А мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно. 

И это, конечно же, влечет за собой комплекс тех мер, которые будет предпринимать государство для того, чтобы молодой человек вот имел возможность социализации средствами образования для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность», — сказал Карпенко.

Переход на всеобщее среднее образование обсуждается в стране вот уже два года. В 2017 году министр заявил, что система образования фактически готова к такому переходу. 

В стране выстроена четкая система, в рамках которой граждане могут получать общее среднее образование — «через систему школ, гимназий, лицеев, через профессионально-техническое и среднее специальное образование», уточнил Игорь Карпенко.
Источник: tut.by
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