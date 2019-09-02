Температура летом до +42! И это в Беларуси. Уже скоро





Белгидромет: В 2018 году на юге страны было более 90 жарких дней





Экологи отмечают, что на территории Беларуси за всю историю наблюдений с 1881 года периоды потеплений и похолоданий чередовались. Однако с 1989 года началось резкое повышение температуры воздуха зимой, которое продолжается до сих пор.





- С 1989 года среднегодовая температура воздуха в Беларуси повысилась на 1,3 градуса. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений оказался 2015 год: температура воздуха составила +8,5 градуса при норме +6,7. Среднегодовая скорость потепления за последние десять лет равна 0,6 градуса в 10 лет. В августе 2010 года был побит рекорд абсолютного максимума (+38,9 градуса на метеостанции Гомель), который не превышен до сих пор. В 2018 году на юге страны было более 90 жарких дней! - привела статистику замначальника Белгидромета Светлана Кузьмич.





Температура постепенно повышается, ледники тают, страдает урожай, долговечность строений, энергетика, здоровье человека. По поводу причин глобального потепления ученые разделились на два лагеря: одни винят во всем деятельность человека, а другие называют это естественным для природы процессом.





- Если не принимать никаких мер по снижению темпа изменения климата, то к концу столетия на территории Беларуси максимальная температура воздуха повысится до 40 - 42 градусов, а продолжительность климатической зимы сократится до 40 - 60 дней, - отмечает Светлана Кузьмич.





«Если мы выбрасываем 70 млн тонн, а поглощаем 25 - 35 млн тонн парниковых газов, то какие же из нас «легкие Европы»?»





Главный научный сотрудник Центра климатический исследований ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» академик Владимир Логинов отмечает, что потепления и похолодания происходили уже не раз и являются неотъемлемой частью климата планеты. Поэтому паниковать и готовиться к апокалипсису не стоит - рано или поздно придет похолодание.





- Если проанализировать колебания [температуры] за последние пять тысяч лет, были периоды, когда температура была выше, чем сейчас. И тогда не было выбросов парниковых газов, но тем не менее люди выжили. Есть и естественные факторы изменения климата - океан, например.





Да, если посмотреть на ряд изменений температуры в мире и в Беларуси, то можно увидеть восходящий тренд. Но на фоне этого тренда существуют колебания, которые не имеют никакого отношения к парниковым газам. Это естественные причины. Стоит их учитывать, но это не раз и навсегда установленный факт, - считает академик.









В последние десятилетия количество выбрасываемых парниковых газов в Беларуси сократилось. Главный фактор - переход Беларуси на газовое топливо. В 1970-х годах в энергетике его было около 30%, теперь - 90%. Он гораздо экологичнее нефти и мазута.





- Если мы заменим 1 млн газового топлива углем, то дополнительно выбросим в атмосферу около 2 млн тонн углекислого газа. Именно эта замена привела к тому, что с 1990-х годов у нас быстро упало содержание парниковых газов в атмосфере.





А вот главным поглотителем парниковых газов Владимир Логинов считает не болота, а леса. Правда, звание «легких Европы» мы себе дали незаслуженно.





- Самым важным поглотителем [парниковых газов] были и остаются леса. Неосушенные болота дают существенно меньше. Я хотел бы, что вы избавились от штампа «Беларусь - легкие Европы», это не так. Беларусь даже не может поглотить то, что мы выбрасываем на нашей территории! Если мы выбрасываем 70 млн тонн, а поглощаем - 25 - 35 млн тонн, то какие уж тут легкие Европы?