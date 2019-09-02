В конце ноября уже могут быть снегопады





В Белгидромете долгосрочные прогнозы на сезон не составляют. Информация о том, каким прогнозируется сентябрь, появится только в начале следующей недели.





Росгидромет же в вероятностном прогнозе температурного режима и осадков в России указал, что в сентябре 2019 года в Смоленской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура будет около нормы, а в Брянской выше нормы. Каких-то аномалий в плане осадков в этом регионе в сентябре не прогнозируется.





Перенести эти данные на территорию Беларуси может быть проблематично, хотя оправдываемость прогноза соседей — 69−72%. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно.









Однако на прогнозной карте аномалий средней месячной температуры воздуха на сентябрь от Росгидромета указана и Беларусь. И там показано, что по большей части Беларуси температура будет выше нормы, а осадков будет чуть больше нормы.





Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, также опубликовала прогноз погоды на осень.









Беларусь на их карте обозначена под английским словосочетанием «cold shots late», что означает, что в конце осени к нам будут поступать холодные воздушные массы.





Предполагается, что в начале сезона в Беларуси будет все-таки теплая погода, а в конце ноября у нас уже будут снегопады, которые придут со стран Балтии. При этом есть прогноз, что в Восточной Европе, к которой относится Беларусь, снегопады будут аномальными.





Такой теплой осени, как в прошлом году, не будет





Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская говорит, что, судя по народным приметам, осень у нас в этом году будет классической: сначала тепло, в середине сезона похолодает, а там уже возможны и морозы. Такой теплой осени, как в прошлом году, скорее всего, ждать не стоит.





— 2 августа был Ильин день. Считается, что он маркирует погоду на будущие шесть недель. В этот день было тепло, поэтому еще две недели сентября будет более-менее неплохая погода, — говорит она.





19 августа был Яблочный Спас. И если аисты улетают на юг после него, значит, не чувствуют приближение холодов. Птицы начали улетать как раз после Спаса.





23 августа был Лаврентьев день, и он тоже в плане погоды был достаточно спокойным. Это говорит о том, что и осень будет такой же, и переход от нее к зиме.









— Еще у нас хорошо вызрела рябина. В Беларуси есть такое понятие — «рябиновые ночи». Помните, у нас были сильные грозы в августе? Эти ночные грозы и нужны для того, чтобы вызревала рябина. Если этого не произойдет, то будет «безвкусным» остаток осени и вся зима.





По количеству рябины определяли, будут ли зимой морозы. И в этом году ее много. Кроме того, в этом году на дубах много желудей — это тоже признак крепких морозов зимой.





Есть еще одна примета, на которую стоит обратить внимание в начале осени: если появятся комары, то это к мягкой осени и даже, возможно, к дождливой погоде.



