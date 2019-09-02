Готов приговор по делу о присвоении денег сотрудниками БГУИР

По данному делу проходят 4 обвиняемых: декан, два замдекана и замначальника профильного центра.





"Оглашение судебного решения запланировано на 16:00 2 сентября", – сообщили Sputnik в суде.





Всех четырех обвиняемых судили по 211-й статье Уголовного кодекса Беларуси – незаконное присвоение денежных средств.





В материалах дела фигурируют суммы от 940 долларов до почти 5 тысяч долларов.





В частности, замдекана одного из факультетов вуза обвиняется в том, что присвоил денежные средства БГУИР, выданные на командировки. Речь идет о сумме в размере более 3,5 тысячи долларов, уточнили в суде.









Согласно материалам дела, замначальника профильного центра БГУИР присвоила казенные командировочные на общую сумму 4 683,3 доллара США.





Еще один замдекана одного из факультетов БГУИР обвиняется в том, что присвоила деньги на общую сумму 1 123,18 доллара США, декану этого же факультета вменяется самая маленькая сумма, которая фигурирует в этом деле – менее 1 тысячи долларов.





Уголовное дело о присвоении денег в БГУИР суд Советского района рассматривал менее месяца.



