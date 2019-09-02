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В Минске молодая пара изготовила сумку, на которую не реагировали магнитные рамки в магазинах

Задержана неработающая молодая пара, похитившая в магазине товары на сумму порядка Br1000, сообщили в УВД Мингорисполкома.

"28-летний ранее судимый минчанин проживал в квартире со своей 31-летней подругой. Неработающие злоумышленники придумали нехитрую схему получения дохода. Фигуранты соорудили необычную ручную кладь, которая позволяла проходить им через магнитные рамки в торговых центрах незамеченными. Таким образом, парочка смогла вынести в сумке 2 пары солнцезащитных очков, продукты питания и дорогостоящий алкоголь. Похищенные товары злоумышленники продавали на улице малознакомым людям, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба составила около Br1000", - говорится в сообщении.

Там отметили, что мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные деяния.


"Материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета  для дачи правовой оценки действиям фигурантов", - отметили в ведомстве.

"Законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за преступления против собственности. В данном случае, в соответствии с частью 2 статьи 205 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Беларусь, фигурантам может грозить максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы", – пояснил начальник криминальной милиции районного управления Артур Королев.
Интерфакс
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