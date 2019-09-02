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В Германии на концерте рухнул экран: десятки пострадавших

В городе Эссен на западе Германии в сильную грозу на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены.


Инцидент произошел вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини (Marten Laciny), работающий под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи (Benjamin Griffey), известного как Каспер. 

К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей, сообщает enovosty.

В результате 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.


Несмотря на грозу, музыканты продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Место происшествия было оцеплено. Криминальная полиция проводит расследование причин инцидента.
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