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Папа римский опоздал на богослужение из-за того, что застрял в лифте. Его освободили пожарные

Тысячи верующих на площади Святого Петра полчаса ждали папу римского и уже начали волноваться. Когда он появился, выяснилось, что Франциск стал первым понтификом, застрявшим в лифте.


Папа римский Франциск на полчаса опоздал 1 сентября на традиционное воскресное богослужение — на площади Святого Петра в Ватикане его ждали тысячи верующих.

«Я должен извиниться за задержку, но я застрял в лифте на 25 минут», — сообщил он, появившись на балконе. По словам понтифика, из лифта его освободили пожарные. Причиной инцидента называют проблемы с электричеством на территории Ватикана.

Задержка понтифика, известного своей пунктуальностью, заставила поволноваться как верующих, так и журналистов, обеспокоенных здоровьем 82-летнего Франциска. Появившись перед верующими, глава Святого престола улыбался и предложил поаплодировать пожарным, спасшим его из лифта. Агентство AFP сообщает, что это первый случай в истории, когда глава католической церкви застрял в лифте.
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