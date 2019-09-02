



Папа римский Франциск на полчаса опоздал 1 сентября на традиционное воскресное богослужение — на площади Святого Петра в Ватикане его ждали тысячи верующих.





«Я должен извиниться за задержку, но я застрял в лифте на 25 минут», — сообщил он, появившись на балконе. По словам понтифика, из лифта его освободили пожарные. Причиной инцидента называют проблемы с электричеством на территории Ватикана.





Задержка понтифика, известного своей пунктуальностью, заставила поволноваться как верующих, так и журналистов, обеспокоенных здоровьем 82-летнего Франциска. Появившись перед верующими, глава Святого престола улыбался и предложил поаплодировать пожарным, спасшим его из лифта. Агентство AFP сообщает, что это первый случай в истории, когда глава католической церкви застрял в лифте.



