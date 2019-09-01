Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В понедельник в Беларуси будет по-летнему тепло

Синоптики прогнозируют до +31.

В ближайшие сутки, 2 сентября, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Только днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный слабый к умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, на западе до +17. Днем ожидается 23-29 со знаком плюс, а на юго-западе в отдельных районах будет до + 30-31, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Сухая и жаркая погода на юге страны повышает опасность лесных пожаров, поэтому синоптики призывают граждан быть особенно осторожными с огнем.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru