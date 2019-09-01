В понедельник в Беларуси будет по-летнему тепло

В ближайшие сутки, 2 сентября, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Только днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.





Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный слабый к умеренного, при грозах порывистый.





Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, на западе до +17. Днем ожидается 23-29 со знаком плюс, а на юго-западе в отдельных районах будет до + 30-31, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.





Сухая и жаркая погода на юге страны повышает опасность лесных пожаров, поэтому синоптики призывают граждан быть особенно осторожными с огнем.