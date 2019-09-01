Папа Франциск призвал все страны отказаться от ископаемого топлива

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, в частности отказаться от ископаемого топлива.









Папа объявил о начале нескольких недель молитвы для христиан, которые должны привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.





Папа Франциск призвал «взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам», чтобы как можно скорее достичь нулевых выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры по планете.