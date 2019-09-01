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В минском дворе на детей упали поломанные качели. Почему их не демонтировали до инцидента?

ЧП случилось во вторник, 27 августа, во дворе дома № 11 в пер. Я. Коласа: двое детей катались на поломанных качелях, а те обрушились прямо на них. Почему оборудование не отремонтировали или не демонтировали до того, как пострадали дети, корреспонденту агентства Минск-Новости рассказала директор ЖЭУ-1 Советского района Мария Русецкая.

— Качели приобрел КОТОС 7, действующий на территории нашего ЖЭУ. Оборудование установили в мае, а 21 августа наши работники обнаружили на нем трещину. Чтобы обезопасить посетителей детской площадки, работники ЖЭУ-1  огородили качели сигнальной лентой и разместили объявление «Опасная зона». Также сразу связались с фирмой-поставщиком для принятия мер (поскольку гарантийный срок оборудования – год, решать проблему должен был поставщик), — объясняет М. Русецкая.

Но не успел до неприятного инцидента. В настоящее время поставщиком оборудования в рамках гарантийных обязательств демонтирована перекладина с качелями и будет установлена причина возникновения трещины. ЖЭУ-1, как эксплуатирующая организация, будет требовать замены этого оборудования на качели другой модели.
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