— Качели приобрел КОТОС 7, действующий на территории нашего ЖЭУ. Оборудование установили в мае, а 21 августа наши работники обнаружили на нем трещину. Чтобы обезопасить посетителей детской площадки, работники ЖЭУ-1 огородили качели сигнальной лентой и разместили объявление «Опасная зона». Также сразу связались с фирмой-поставщиком для принятия мер (поскольку гарантийный срок оборудования – год, решать проблему должен был поставщик), — объясняет М. Русецкая.





Но не успел до неприятного инцидента. В настоящее время поставщиком оборудования в рамках гарантийных обязательств демонтирована перекладина с качелями и будет установлена причина возникновения трещины. ЖЭУ-1, как эксплуатирующая организация, будет требовать замены этого оборудования на качели другой модели.