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В Брагинском районе парень обворовал магазин и сжег его. Суд вынес жесткий приговор

Инцидент произошел накануне Нового года. Ранее судимый житель агрогородка Маложин залез в сельский магазин, принадлежащий райпо, похитил сладости, кое-какие предметы утвари, незначительную сумму денег.

Как будет впоследствии оценено, похищенное составило 233 рубля с копейками, за что по административному наказанию парень получил три базовые величины штрафа.

Однако, чтобы сокрыть следы менее значимого преступления, он пошел на более серьезное — поджег магазин. Торговое предприятие полностью сгорело, ущерб оценили в сумму, превышающую 117 тысяч рублей. В огне сгорели также паспорт продавщицы магазина, 200 ее личных рублей и 3 тысячи рублей выручки.

— Суд Брагинского района, рассмотрев дело в отношении жителя агрогородка, признал его виновным и по совокупности наказаний определил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии с усиленным режимом, — рассказал Виталий Асадчий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области. — Приговор вступил в законную силу. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Ему также надлежит выплачивать ущерб.
СБ - Беларусь сегодня
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