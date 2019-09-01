Как будет впоследствии оценено, похищенное составило 233 рубля с копейками, за что по административному наказанию парень получил три базовые величины штрафа.





Однако, чтобы сокрыть следы менее значимого преступления, он пошел на более серьезное — поджег магазин. Торговое предприятие полностью сгорело, ущерб оценили в сумму, превышающую 117 тысяч рублей. В огне сгорели также паспорт продавщицы магазина, 200 ее личных рублей и 3 тысячи рублей выручки.





— Суд Брагинского района, рассмотрев дело в отношении жителя агрогородка, признал его виновным и по совокупности наказаний определил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии с усиленным режимом, — рассказал Виталий Асадчий, прокурор отдела прокуратуры Гомельской области. — Приговор вступил в законную силу. Обвиняемый полностью признал свою вину.





Ему также надлежит выплачивать ущерб.