Назвали лауреатов "Национальной литературной премии"

В этом году на премию номинировались более 70 авторов. В номинации "драма" награду не присуждали.





В поэтической номинации победил Микола Малявко со сборником стихов "Сланечнік", награда за лучшую книгу прозы досталось Олегу Ждану с книгой "Гений". Лучшим публицистическим произведением назвали книгу "VALE!" Виктора Хурсика, а Светлана Колядко победила среди литературных критиков с книгой "Литературоведческая теория поэтической эмоции".









Среди дебютантов премия досталась Станиславе Умец с книгой "Сэрца Сакры”, а Владимир Яговдик победил среди детских авторов (“Крылатыя суседзі”, “Зачараваная Свіслач”, “Квіткі дзівасілу”).





Национальная литературная премия учреждена в 2015 году. Организаторами выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.