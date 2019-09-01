Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Назвали лауреатов "Национальной литературной премии"

Названы лауреаты "Национальной литературной премии". Вручение наград состоялось в Слониме в рамках празднования Дня белорусской письменности, передает БЕЛТА.

В этом году на премию номинировались более 70 авторов. В номинации "драма" награду не присуждали.

В поэтической номинации победил Микола Малявко со сборником стихов "Сланечнік", награда за лучшую книгу прозы досталось Олегу Ждану с книгой "Гений". Лучшим публицистическим произведением назвали книгу "VALE!" Виктора Хурсика, а Светлана Колядко победила среди литературных критиков с книгой "Литературоведческая теория поэтической эмоции".


Среди дебютантов премия досталась Станиславе Умец с книгой "Сэрца Сакры”, а Владимир Яговдик победил среди детских авторов (“Крылатыя суседзі”, “Зачараваная Свіслач”, “Квіткі дзівасілу”).

Национальная литературная премия учреждена в 2015 году. Организаторами выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru