В конце 2018 года жительница Горок решила подзаработать. Она зарегистрировала в соцсети страницу под вымышленным загадочным именем «Милана Виллер». Указала ложные сведения, что занимается гаданиями проводит различные магические ритуалы. Словом, помогает людям в трудных жизненных ситуациях.





Таких людей в стране много, поэтому клиент не заставил себя долго ждать. В конце февраля 2019 года к «целительнице» обратилась 28-летняя брестчанка. Женщина нуждалась в разрешении личных проблем и попросила помощи у Миланы Виллер. Та заверила девушку, что обладает колоссальными знаниями в области магического искусства и сможет помочь. И заверила: начинать нужно с общей платной диагностики.







