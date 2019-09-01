В Германии давно решили, что разговоры о высокой миссии педагога – разговорами, а соловья баснями не кормят. Поэтому в школы и университеты наставников завлекают не только в расчете на благородные порывы, но и хорошей зарплатой.

Даже начинающий учитель зарабатывает в Германии от 3 тысяч евро в месяц. Со временем финансовая планка растет: опытные педагоги могут рассчитывать на 5 тысяч евро и даже больше. Причем для этого достаточно отработать стандартную 40-часовую рабочую неделю, а не пахать на полторы-две ставки.

Не менее важно, что доходы наставников выше средних по стране. Так что, они не только на словах, но и через банковский счет понимают, насколько высоко государство и общество ценят эту профессию.





Учитель в немецкой школе ведет, как правило, два предмета. Помимо всего прочего это правило оставляет администрации пространство для маневра на случай, если кто-то из педагогов заболеет.





Немецких учителей можно поделить на три группы, объясняет Deutsche Welle . Первая – это те, у которых есть статус госслужащего. Таких учителей – подавляющее большинство.





Вторая группа – работники по найму. С такими специалистами заключают договоры. Размер их зарплаты определяется тарифным соглашением, из нее вычитают, кроме налогов, взносы в пенсионный фонд, а также в фонды социального и медицинского страхования. После всех отчислений на руках у учителей, работающих по договору, остается приблизительно на 20 процентов меньше, чем у их коллег-чиновников.





К третьей группе можно отнести специалистов, пришедших к преподаванию, так сказать, со стороны: из других профессий. Например, они параллельно со своей специальностью изучали несколько семестров педагогику в университете или как-то были связаны со сферой образования. Таких учителей сейчас активно привлекают из сферы MINT (технические и естественные науки, IT, математика). Их зарплата ниже, чем у учителей из первых двух групп.





А еще в немецких школах царят совершенно иные порядки. Юлия Плотникова, переехавшая в Германию из России, рассказала Deutsche Welle:





– Я завидую детям здесь: на уроках весело, все хотят отвечать, тянут руки. Совсем другая атмосфера – учитель не авторитарная персона. Дети могут подойти обнять. Конечно, есть разные учителя. Но таких, которые со сжатыми губами весь урок вещают у доски, очень мало. Немецкие школы ушли лет на 50-70 вперед по уровню преподавания. То, что я проходила в российском университете как современную педагогику, в Германии называли историей педагогики.





Уж тем более невозможно представить себе, чтобы в Германии учителей заставляли участвовать в избирательных комиссиях и фальсифицировать результаты голосования. Увы, кажется, у нас с немцами эта профессия имеет мало общего…