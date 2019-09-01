Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МЧС получит более миллиона долларов на технику

Во втором полугодии Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят более 2 млн рублей. Деньги пойдут на покупку и ремонт техники.

Деньги выделит Минфин из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщает БЕЛТА.

В ТОМ ЧИСЛЕ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО:

86,7 тыс. руб — на приобретение аэролодки в комплекте с прицепом и сонара в комплекте с аккумулятором и датчиком;

342 тыс. руб — на приобретение четырех колесных мотовездеходов повышенной проходимости в комплекте с прицепами.

2 млн руб. — на финансирование затрат по завершению ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2 EW-14252 и Ми-2 EW-14253.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru