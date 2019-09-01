МЧС получит более миллиона долларов на технику

Деньги выделит Минфин из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщает БЕЛТА.





В ТОМ ЧИСЛЕ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО:





86,7 тыс. руб — на приобретение аэролодки в комплекте с прицепом и сонара в комплекте с аккумулятором и датчиком;





342 тыс. руб — на приобретение четырех колесных мотовездеходов повышенной проходимости в комплекте с прицепами.





2 млн руб. — на финансирование затрат по завершению ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2 EW-14252 и Ми-2 EW-14253.