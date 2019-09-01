МЧС получит более миллиона долларов на технику
Во втором полугодии Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят более 2 млн рублей. Деньги пойдут на покупку и ремонт техники.
Деньги выделит Минфин из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщает БЕЛТА.
В ТОМ ЧИСЛЕ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО:
86,7 тыс. руб — на приобретение аэролодки в комплекте с прицепом и сонара в комплекте с аккумулятором и датчиком;
342 тыс. руб — на приобретение четырех колесных мотовездеходов повышенной проходимости в комплекте с прицепами.
2 млн руб. — на финансирование затрат по завершению ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2 EW-14252 и Ми-2 EW-14253.
14:45 01/09/2019