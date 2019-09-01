Массовая стрельба в Техасе: 5 человек убито, 21 ранен

В перестрелке с полицией на парковке кинотеатра стрелка убили.





Полиция описывает его как белого мужчину примерно 35 лет.





В результате происшествия были убиты пять человек и 21 ранен. Среди раненых – ребенок до двух лет и три полицейских.





Это второе массовое убийство в штате Техас за последний месяц. 3 августа в результате массовой стрельбы в городе Эль-Пасо 22 человека погибли и более 20 получили ранения.