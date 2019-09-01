Массовая стрельба в Техасе: 5 человек убито, 21 ранен
Стрельба началась около 15.00 по местному времени на дороге между городами Мидленд и Одесса в Техасе, когда полицейские остановили автомобиль для проверки. Водитель открыл по ним стрельбу, ранив одного полицейского, и направился в сторону Одессы, стреляя в прохожих и водителей.
Он бросил свой автомобиль, пересел в угнанный почтовый фургон, продолжая стрелять в людей, сообщает CNN.
В перестрелке с полицией на парковке кинотеатра стрелка убили.
Полиция описывает его как белого мужчину примерно 35 лет.
В результате происшествия были убиты пять человек и 21 ранен. Среди раненых – ребенок до двух лет и три полицейских.
Это второе массовое убийство в штате Техас за последний месяц. 3 августа в результате массовой стрельбы в городе Эль-Пасо 22 человека погибли и более 20 получили ранения.
14:22 01/09/2019