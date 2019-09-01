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Памятник Льву Сапеге открыли в Слониме

Официальное открытие памятника Льву Сапеге прошло в День беларусской письменности 1 сентября.

Фото: gs.by

На торжественной церемонии присутствовали министр информации Александр Карлюкевич, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич.

«Легендарные исторические личности возвращаются в современную Беларусь в книгах, памятниках, артефактах», – цитирует БелТА министра информации Карлюкевича на открытии памятника.

Бронзовый памятник установлен в центре Слонима на площади Ленина. Высота скульптуры вместе с постаментом — более четырех метров. Над монументом работали скульпторы Иван Миско, Владимир Пипин и Сергей Логвин.

Лев Сапега (1557-1633) – известный государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, великий канцлер и великий гетман. Сапега получил во владение Слоним в 1586 году. При нем город получил Магдебургское право и герб.
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