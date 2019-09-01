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Ушел в лес и пропал. Белорусы искали телеведущего Николая Дроздова

В Налибокской пуще «заблудился» легендарный телеведущий Николай Дроздов. Его искали с полсотни добровольцев, в том числе волонтеры ПСО «Ангел».

Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», на самом деле неординарное событие представляло собой реалити-квест, посвященный выживанию в дикой природе. Он же включал мероприятия по нахождению заблудившихся в лесу людей.

Участники при себе имели только компас и свисток. Соблюдая необходимые правила, будущие волонтеры одолели несколько километров. Им даже пришлось оказывать первую помощь.

Сценарий был таков: пропал 82-летний мужчина. На нем была красная куртка и корзинка. Добровольцы под контролем опытных инструкторов отправились на поиски.

Через 15 минут была найдена корзинка. Однако вскоре один из участников подвернул ногу — поиски приостановились. Ему оказали первую помощь, используя подручные средства — из куртки и деревянных палок соорудили носилки.  


Через несколько километров был найден лагерь — цель поисков. Здесь всех поджидал «заблудившийся» Николай Дроздов. Телеведущий поделился с участниками небольшого приключения секретами выживания в дикой природе.

Это очень нужно детям, молодым. Это громадное значение в воспитании. Люди не только любят природу, любят детей, жалеют попавших в беду. И вообще любят родину свою, родную Беларусь, — сказал Николай Дроздов.
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