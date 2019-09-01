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На Земле зафиксировали "вселенский грохот": ученые в замешательстве

Детектор гравитационных волн зафиксировал нечто странное.

Детектор гравитационных волн LIGO зафиксировал нетипичные возмущения в пространстве-времени. Данному явлению дали название S190814bv. Также пульсацию сравнили со "вселенским грохотом", передает Gizmodo.

Ученые заявляют, что в 99% данное явление вызвано слиянием нейтронной звезды и черной дыры. Ранее детектор фиксировал дюжину слияний исключительно черных дыр, но поглощение нейтронной звезды обнаружено впервые.

"У меня отвисла челюсть, когда я перепроверил данные", - говорит Джеффри Ловелас из Калифорнийского государственного университета, работающий в лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Данное событие выходит за рамки теории. Профессор астрономии Джеймс Латтимер заявил, что слияния нейтронных звезд и черных дыр могут распылять в космос такие тяжелые элементы, как золото и уран.


Событие, вызвавшее грохот вселенского масштаба, произошло около 870 миллионов лет назад, когда две мертвые звезды стали одной. Их слияние сотрясло ткань космоса гравитационной волной, которая пронеслась сквозь Землю и прошла через три пары тщательно откалиброванных датчиков, предназначенных для их обнаружения.

Это было первое такое подтвержденное событие, и третий тип столкновений, обнаруженный благодаря гравитационным волнам. Если текущий анализ останется в силе, данное событие ознаменует начало новой эры астрофизических исследований.
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