Пенсионный возраст в Беларуси: что поменял Лукашенко

Указом № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», подписанном Лукашенко в апреле 2016 года, было законодательно утверждено постепенное повышение пенсионного возраста в сумме на 3 года. С 01.01.2017 г. на протяжении 6 лет ежегодно добавляется по полгода, и к 2022 г. мужчины будут уходить в 63, а женщины — в 58 лет.





Минимальный стаж





При назначении выплат учитываются:





количество лет;





выработка страхового стажа;





дата обращения.





Страховой стаж (минимальный) — это время, в течение которого начислялись обязательные взносы в ФСЗН (фонд соцзащиты населения). В текущем 2019 году он составляет 17 лет и далее будет каждые двенадцать месяцев увеличиваться на полгода.





В этот период не засчитывается:





декретный отпуск;





служба в армии;





учеба и др.





К 2025 году минимальный страховой стаж составит ровно 20 лет. Если нет минимального стажа, начисляется социальная пенсия: мужчинам старше 65 лет и женщинам старше 60 лет.





Если человек за 12 месяцев до достижения нужного возраста потерял работу, то ему вместо пособия по безработице могут назначить пенсию досрочно. Но при условии большого общего стажа: у женщин — 33, у мужчин — 38 лет.





Для льготников обязательный возраст также поэтапно повышается до 3-х лет. Те пенсионеры, которые продолжают трудиться, могут отказаться от назначенной суммы, чтобы в будущем получать хорошие пенсионные выплаты. Вознаграждение составляет от 6 до 14 процентов, и за 60 месяцев можно поднять сумму почти в два раза. Для этого нужно просто написать заявление.





Для инвалидов, многодетных матерей предусмотрены специальные условия и каждый случай рассматривается индивидуально. Если человек не попадает под утвержденную категорию, то его вопрос также рассматривается в индивидуальном порядке.





Законодательство постоянно изменяется — с 1992 по 2018 г. в Закон «О пенсионном обеспечении» внесено 34 дополнений и изменений. Поэтому, чтобы разобраться во всех нововведениях и узнать свою точную дату выхода на заслуженный отдых, необходимо проконсультироваться у специалистов соцобеспечения.



