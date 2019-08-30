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В администрацию Ленинского района Могилева не пустили человека в шортах. Запрет вывесили даже в листовку на входе

Количество конфликтов вокруг шортов, тапок и прочих летних атрибутов внешнего вида снизилось. Похоже на то, что бизнес и клиенты научились понимать друг другу и идти на уступки. Но дресс-код не дремлет.

Теперь он взялся за административные здания. 29 августав Ленинский исполком Могилева не хотели пускать местного жителя в «коротких штанах», сообщает Onliner.by.

— На дворе лето, — начинает Артур. — Зашел в шортах в здание администрации, но меня остановил охранник и сказал, что дальше я не пойду в таком виде. Я спросил об основаниях — охранник сослался на внутреннее распоряжение администрации и на какой-то закон об охранных организациях. А потом показал табличку на стенде.


После двухминутного спора Артур победил и прошел. Но, говорит, что при нем в здание хотели пройти еще два человека в шортах — они не стали спорить, развернулись и вышли.

— Никаких запретов нет. Наши люди ходят в шортах, никто это делать не запрещает. Охрана предупреждает, что пропускать нужно, с учетом погодных условий, — рассказал управделами Александр Поддубный.


— Были конфликты?

— Нет. Плакат? Это охрана вывесила. Но мы их предупредили. В трусах и майке — нельзя. А шорты и рубашка, с учетом погодных условий — нормально. Я не знаю, на что ссылались охранники — никакого внутреннего распоряжения администрации не было. Жалоб от людей по этому поводу тоже нет.

В Департаменте охраны МВД с таким посылом категорически не согласны:


— Наши сотрудники выполняют свои обязанности на основании тех внутренних инструкций, которые разрабатываются на конкретном объекте. Разумеется, никто из наших сотрудников не мог самостоятельно решить вопрос о внедрении дресс-кода.
Александр Владыко, Onliner.by
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