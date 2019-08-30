Теперь он взялся за административные здания. 29 августав Ленинский исполком Могилева не хотели пускать местного жителя в «коротких штанах», сообщает Onliner.by





— На дворе лето, — начинает Артур. — Зашел в шортах в здание администрации, но меня остановил охранник и сказал, что дальше я не пойду в таком виде. Я спросил об основаниях — охранник сослался на внутреннее распоряжение администрации и на какой-то закон об охранных организациях. А потом показал табличку на стенде.









После двухминутного спора Артур победил и прошел. Но, говорит, что при нем в здание хотели пройти еще два человека в шортах — они не стали спорить, развернулись и вышли.





— Никаких запретов нет. Наши люди ходят в шортах, никто это делать не запрещает. Охрана предупреждает, что пропускать нужно, с учетом погодных условий, — рассказал управделами Александр Поддубный.









— Были конфликты?





— Нет. Плакат? Это охрана вывесила. Но мы их предупредили. В трусах и майке — нельзя. А шорты и рубашка, с учетом погодных условий — нормально. Я не знаю, на что ссылались охранники — никакого внутреннего распоряжения администрации не было. Жалоб от людей по этому поводу тоже нет.





В Департаменте охраны МВД с таким посылом категорически не согласны:









— Наши сотрудники выполняют свои обязанности на основании тех внутренних инструкций, которые разрабатываются на конкретном объекте. Разумеется, никто из наших сотрудников не мог самостоятельно решить вопрос о внедрении дресс-кода.







