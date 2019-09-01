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Профессор зоологии выпустил рок-альбом, чтобы спасти пчел от вымирания

Зоолог Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка основал рок-группу Killer Queen Bees и записал альбом, чтобы спасти пчел от вымирания. Ему помогли музыканты Кэти Грин и Роб Александр.

Группа Killer Queen Bees, профессор Читтка в центре

Альбом называется “Strange Flowers”, каждая песня на нем раскрывает различные аспекты психологии, биологии и истории пчел — с момента их отправки в космос до использования в коммерческих целях.

«В мире пчел много поэзии, поэтому сухих научных фактов недостаточно, — говорит профессор Читтка. — Для меня было важно написать не просто милые песенки о летних лугах и жужжащих там насекомых».

Пчелы дали нам свечи, мед и первые алкогольные напитки на его основе, так что мы просто обязаны спасти их, уверен зоолог. Он отдаст все деньги с продажи альбома в благотворительную организацию по защите насекомых. 
По мат. dailymail.co.uk
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