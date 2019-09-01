Лукашенко поздравил белорусов с началом учебного года

Сегодня в стране начался новый учебный год. Президент убежден, что этот праздник дорог каждому, пишет TUT.BY





«Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт», — передает поздравление президента его пресс-служба.





«Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения».









Президент убежден, что «педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей».

