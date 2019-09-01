



В Польше официально начались мемориальные мероприятия, посвященные 80-ой годовщине начала Второй мировой войны, сообщает segodnya.ua





Первую церемонию - в городе Велюнь, с атаки на которой нацистские войска начали вторжение в Польшу в 1939 году – посетили немецкий и польский президенты Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда, который отметил важность визита своего коллеги.









"Вы думаете, легко встать и посмотреть в глаза детям и внукам погибших, которые несут эту травму через всю свою жизнь? Господин президент, спасибо за ваше присутствие. Это форма моральной компенсации. Легче поехать туда, где воевали солдаты, чем в город, в котором были расстреляны мирно спящие жители", — оценил польский лидер.





В Велюне Дуда и Штайнмайер почтили минутой молчания память первых жертв Второй мировой. В память о бомбардировке города спустя ровно 80 лет здесь вновь взвыли сигнальные сирены, а затем прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.



