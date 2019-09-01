Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Под Браславом мужчина спал на обочине и попал под косилку

С травмами его доставили в больницу.

ДТП произошло в Браславском районе. Трактор с косой, который приводил в порядок обочину дороги Браслав - Поставы - Мядель, задел спящего в траве мужчину.

Как пояснил водитель трактора, он мужчину не заметил. Тот лежал в высокой траве в кювете, был одет в камуфляж, а на голове была кепка цвета хаки. О том, что коса за что-то зацепилась, тракторист узнал только тогда, когда увидел шевеление в траве, пишет «Браславская звезда».

Выяснилось, что под косу попал нетрезвый 52-летний мужчина.

ГАИ проводит проверку по факту происшествия. О лежащих на дороге или обочине людях сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Мультимедиа
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru