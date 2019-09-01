Под Браславом мужчина спал на обочине и попал под косилку

ДТП произошло в Браславском районе. Трактор с косой, который приводил в порядок обочину дороги Браслав - Поставы - Мядель, задел спящего в траве мужчину.





Как пояснил водитель трактора, он мужчину не заметил. Тот лежал в высокой траве в кювете, был одет в камуфляж, а на голове была кепка цвета хаки. О том, что коса за что-то зацепилась, тракторист узнал только тогда, когда увидел шевеление в траве, пишет «Браславская звезда»





Выяснилось, что под косу попал нетрезвый 52-летний мужчина.





ГАИ проводит проверку по факту происшествия. О лежащих на дороге или обочине людях сотрудники Госавтоинспекции просят сообщать.