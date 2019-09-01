Африканских слонов запретили продавать в зоопарки и цирки





За соответствующее постановление на конференции СИТЕС в Женеве проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.





Запрет касается экспорта слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР. По-прежнему разрешен перевоз животных в другие регионы, также являющиеся их средой обитания. Решение положило конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру, прежде всего, в Китай.





Между тем главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.