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Африканских слонов запретили продавать в зоопарки и цирки

Более 180 стран Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) запретили экспорт слонов из четырех африканских стран на другие континенты.


За соответствующее постановление на конференции СИТЕС в Женеве проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Запрет касается экспорта слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР. По-прежнему разрешен перевоз животных в другие регионы, также являющиеся их средой обитания. Решение положило конец практике продажи африканскими странами слонов в зоопарки и цирки по всему миру, прежде всего, в Китай.

Между тем главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.
DW.com
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