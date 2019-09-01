В Полоцке новый архиерей, а в Гомеле появился викарный епископ

Как сообщают «Журналы Синода Белорусского Экзархата», была удовтетворена просьба архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия об уходе на «покой» в связи с достижением 75-летия. Новым епископом Полоцким назначен епископ Игнатий, который был епископом Боровлянским.





А в Гомельскую епархию назначен викарный епископ с титулом «Светлогорский». Им стал архимандрит Амвросий (Шевцов), являвшийся настоятелем Никольского мужского монастыря в Гомеле.



