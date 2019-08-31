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Упаковку для вина, замаскированную под книги, представили в Польше

В Польше представили упаковку для вина, которая выглядит как книги. Ее можно спрятать на полке.


Стало известно, что польское агентство Luks Piekut представило необычную упаковку для вина. Она замаскировать под книги, ее можно легко не заметить.

Новинка была разработана специально для органических вин компании Bodegas Neleman. Дизайн позволяет ее быть стильным предметом интерьера. Она может легко затеряться на полке среди настоящих книг.

В агентстве уверены, что она станет самой «вкусной» книгой.
Agronews
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