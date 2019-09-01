«Накануне нового учебного года Лукашенко опять взялся за среднюю школу. Берется каждый год. Трясет и «ператрахивает». Без толку, — пишет Ярослав Романчук. — Берется так, что становится тревожно за будущее Школы, которая должна учить критическому мышлению, любви к науке, стремлению к инновационному творчеству и ответственности за свою жизнь и страну.





Министерство образование по отношению к науке и знаниям было и остается тем, чем Минсельхозпрод по отношению к сельскому хозяйству. Все превращает в колхоз, коммерчески бессмысленный, организационно архаичный, социально унизительный.





Давным-давно Лукашенко сказал свою крылатую фразу: «Потеряем учителя — капец, будем ходить пьяными и дурными». Сказал одно, а сам во главе Вертикали делает то, чтобы средняя Школа потеряла Учителя с большой буквы. А все потому, что учителя превратили в бесплатного, безотказного, крепостного многостаночника авторитарной, не подконтрольной людям Вертикали власти.









Накануне 2016/17 учебного года глава Беларуси сказал: «Вопрос статуса педагогического работника, скажу точнее — учителя, прежде всего средней школы, уже приобрел не просто общественное звучание, а политическое. По многим причинам. На учителе всегда лежала тяжелая миссия, и никогда богатыми учителя не были. Не совсем богаты они и сегодня. Но нагрузку на них, в том числе политическую, мы накладываем огромную… Учителя, врачи, государственные служащие. И сегодня эти категории граждан, которые обеспечивают стабильность в нашем государстве, необоснованно, наверное, обижены. Но, прежде всего, учитель… Ситуация с материальным обеспечением учительства дальше нетерпима, поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату. Мы учителя не потеряем: учителя были и всегда будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего школы. Мы теряем самых лучших учителей».





В отношении вымывания лучших кадров из системы среднего образования – чистая правда. В отношении унижения учителя зарплатой – чистая правда. В отношении сильно расширенного функционала учителя – чистая правда. В отн ении того, что учителей заставляют (кнут – увольнение, пряник – работа и премиальные) участвовать в политических перформансах под названием «выборы» — чистая правда.





Прошло три года. Министр образования, классовый большевик, перекосил систему образования в сторону политических, идеологических и административных функций, а образования, знания, наука для него и Минобра – это так, подобное занятие, как, в свое время, для профессиональных советских спортсменов была прикрытием работа на заводах.





И вот накануне 2019/2020 учебного года Лукашенко заявил: «…Там, где надо убрать лишнее от учителей — всякие отчеты, самоотчеты — это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках — главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо… Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах».





Проверим, как правительство выполнило требование Лукашенко прекратить материальное унижение учителей. В 2016 году номинальная начисленная зарплата в Беларуси составила BYN722 рубля, или по среднегодовому курсу составила $ 363,1. В сфере образования она составила BYN510,7, или $ 256,8, а у учителей была BYN 622,6, или $ 313,1. Таким образом, зарплата учителей в Беларуси в 2016 году была на 13,8% ниже, чем средняя по стране. В 2018 году номинальная зарплата составила BYN958,1 рубль ($ 469,7), в образовании – BYN654,5 ($ 320,8), у учителей – BYN791,5 ($ 388). В 2018 году зарплата у учителей была на 17,4% меньше, чем средняя по стране. Получается, что унижение учителей недопустимо низкими зарплатами не только не прекратилось, а усугубилось. В 2018 году по сравнению с 2016 годом средняя зарплата в стране выросла на $ 106,6, а у учителей – на $ 74,9.









Дело не только в зарплате. Если ничего не менять, а только лишь удвоить зарплату в стране для учителя, качественного скачка в системе среднего образования не будет. Не будем здесь и сейчас говорить о том, что нужно менять в учебных программах, методике преподавания, режиме работы учителей и обучения учеников, их нагрузке или формате проверки знаний. Учителю нужно вернуть статус ключевого, центрального субъекта системы образования. Его нужно освободить от десятков других функций, которые навешали на них наши власти.





Повернуться лицом к учителю, создать условия для возвращения в школу талантов, в том числе мужчин, это следующее:





- оставить руководству средней школы только одну функцию – организовать процесс обучения детей. Точка. Он должен быть современным, качественным, безопасным, творческим, диалоговым, инклюзивным, нацеленным на подготовку к реальному рынку труда будущего;





- освободить руководство школы и учителей от обязанностей, выходящих за рамки организации и осуществления образовательного процесса: никаких обязаловок по сбору вторсырья, подписок газет, членства в БРСМ, принуждения к посещению спортивных, политических, культмассовых мероприятий, походов по семьям, выполнения контрольных и идеологических функций;





- прекратить использование учителей и руководителей школ в политических процессах, в том числе в качестве членов избирательных комиссий;





- предоставить руководству каждой школы право включать в образовательный процесс людей, в том числе среди родителей, спонсоров, на их усмотрение, без необходимости согласования с исполкомами и министерством образования;





- предоставить каждой школе самостоятельно распоряжаться деньгами из бюджета, без посредничества в лице исполкома, без необходимости согласования каждый платеж с начальством. Каждая школа – это автономное юридическое лицо со своим счетом и самостоятельностью в распоряжении ресурсами. В такой ситуации каждая школа должна делать аудит и представлять его в открытом доступе, для контроля родителям, другим стейкхолдерам;





- предоставить руководству каждой школы автономию в плане выбора учебников, методик, режима работы учителей, а также премирования и стимулирования лучших. И никакого согласования с чиновниками.









В Беларуси чуть больше 3000 учреждений общего среднего образования. В них работает ~110 тысяч учителей, включая совместителей. Правительство просто обязано удвоить им зарплаты. Найти деньги просто. Прекратить бессмысленные, вредные, коммерческие токсичные для страны инвестиционные программы госпредприятий. Надо направить деньги налогоплательщиков не на разведение овец, выращивание льна, выкорм скота, изготовление тканей и ржавеющий под открытым небом техники и оборудования, а на учителей. Только за счет баранов и овец мы найдем в бюджете ~$ 150 млн. А если мы только на 10% сократим госзаказ, то получим еще ~$ 700 млн. Вот вам и решение проблемы «откуда взять деньги». Еще на удвоение зарплат воспитателям детских садов хватит.





Это критически важное решение. В современном мире самое ценное – нематериальные активы. Чтобы их производить, капитализировать, развивать и интегрировать в мировую экономику, нужен Учитель. А не сборщик б/у пэт-бутылок, цербер, бюрократ, подписчик газет и бесплатный пропагандист. Именно такой статус видится нынешнему министру образования Карпенко. Он несовместим с институтов Учителя с большой буквы. Он унижает и опускает Школу ниже плинтуса, превратив ее в конторы по выполнению прихотей чиновников. Мы достойны лучшего. Почему? Потому что если мы окончательно потеряем Учителя, то Беларусь будет, как в сердцах признался Лукашенко, страной пьяниц и идиотов. То есть очень легкой добычей для внешних завоевателей и внутренних обдирателей».