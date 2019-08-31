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Власти ликвидирует рынок «Лебяжий», «Поле чудес» и «ночной» рынок в Ждановичах

Соответствующее решение №1937 от 5 июля 2019 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.

Фото УП Минскградо

Мингорисполком утвердил градостроительный проект «Корректировка градостроительного плана детального планирования территории в границах пр.Победителей - МКАД - ул.Тимирязева - ул.4-е Кольцо (граница жилого района Лебяжий)». 

«Застраиваемые жилые территории вдоль основных городских магистралей ул.Тимирязева и ул.Ратомской (участка 4-го полукольца) формируются в основном на экологически нарушенных территориях и трансформируемых землях ООО «Торговый дом «Ждановичи» за счет выноса площадок вещевого рынка по торговле подержанными товарами «Поле чудес», торгового городка «Лебяжий», торговли плодоовощной продукцией, стоянок автотранспорта. <…> Выносу подлежат все временные объекты рынка, за исключением существующего административного здания, которое может быть сохранено или использовано под соответствующие функции», — сказано в проекте.

Участок ул.Ратомской, построенной в 2014 году от пр.Победителей до ул.Тимирязева, предлагается продлить до ул.Колесникова, что позволит обеспечить транспортные связи между западным и северо-западным секторами города. Кроме того, проектом предложена реконструкция ул.Тимирязева от остановочного пункта Масюковщина до МКАД. 

Транспортное обслуживание района на перспективу будет осуществляться автобусными маршрутами, проходящими по пр.Победителей, ул.Тимирязева и ул.Ратомской, электропоездами городских линий железной дороги (остановочный пункт «Лебяжий»), а также маршрутами трамвая по ул.Ратомской (4-му Кольцу).
nn.by
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