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Мир может покорить трехколесный электромобиль с рекордным пробегом

Небольшая машина может оказаться самой экономичной среди конкурентов.

Американский стартап Aptera, представивший идею трехколесного электромобиля 10 лет назад, возвращается на мировую арену. Компания внесла ряд доработок в прототип своего мини автомобиля и анонсировала выдающиеся характеристики разработки, сообщает cleantechnica, информирует enovosty.com/news.


Aptera Coming Back

Благодаря небольшой массе и низкому лобовому сопротивлению, на одном заряде аккумулятора машина сможет преодолевать до 1000 км. И это при том, что разработчики не собираются оснащать ее дорогой мощной батареей.


По оценкам компании, для такой автономности хватит и вполне рядового по современным меркам аккумулятора на 100 кВт-ч. Иными словами, на каждый километр пути автомобиль будет расходовать всего 62,5 Вт-ч энергии. Для сравнения, самым экономичным на сегодняшний день является Hyundai IONIQ Electric. Он преодолевает то же расстояние за 154 Вт-ч.

Впрочем, пока это лишь обещания. Рабочего прототипа у компании нет. Чтобы изготовить его, Aptera объявила краудфандинговую кампанию – намерена собрать $2,5 млн, и обещает показать готовое к испытаниям на дороге авто к концу года.

Батарейный хэтчбек Volkswagen ID.3 

Машину собираются также оснастить скоростной зарядкой, которая позволит за полчаса зарядить батарею на 300 с небольшим километров пути. О чем в компании не говорят – так это о стоимости авто для клиентов. При этом эксперты сомневаются, что даже невзирая на миниатюрные размеры Aptera сможет конкурировать с серийными новинками автогигантов, вроде Volkswagen ID.3, стоимость которой будет стартовать примерно с $22 тыс.
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