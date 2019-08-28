Посмотрите, как выглядит бронированный BMW X5 после обстрела

В бронированный внедорожник выстрелили около трехсот раз. Судя по кадрам, автомобилю действительно не страшны подобные повреждения - пули оставили небольшие вмятины на кузове и трещины на стеклах, но ни одного сквозного отверстия на X5 нет, пишет motor.ru.

Немецкий автопроизводитель представил бронированную версию внедорожника X5 накануне. Он получил заводскую броню класса VR6, которая защищает салон не только от обстрела из автомата Калашникова, но и от взрыва ручной гранаты.

Также покупатели могут установить дополнительную защиту, которая способна выдержать атаку беспилотника с 200-граммовой бомбой или взрыв фугаса мощностью 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Бронированный внедорожник оснастили обычными пружинами вместо пневмоподвески для большей надежности, шинами, которые позволяют продолжать движение после пробития, и самозатягивающимся топливным баком. Толщина стекол достигает 33 миллиметров, в базовой комплектации они не открываются - только водитель может приоткрыть свое окно на 10 сантиметров.

Массу автомобиля решили оставить в тайне, но можно предположить, что этот показатель увеличился примерно на тонну. В плане динамики автомобиль потерял 1,6 секунды в разгоне с места до 100 километров в час.